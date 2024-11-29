نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة في الدوري الاسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره لاس بالماس يوم السبت المقبل 30 نوفمبر 2024 على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الليجا.

ويحتل البارسا صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق لاس بالماس المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة ثماني مواجهات.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد لاس بالماس يوم السبت المقبل، عبر قنواتها.