6 من أصل 11.. لاعبو ريال مدريد يسيطرون على المرشحين لـ (ذا بيست)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسماء المرشحين النهائيين لجوائزه ( ذا بيست) لعام 2024، والمقدمة من الفيفا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه على منصة (إكس) أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب وهم:

1- جود بيلينجهام، ريال مدريد، منتخب إنكلترا

2- داني كارفاخال، ريال مدريد، منتخب إسبانيا

3- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، منتخب النرويج

4- توني كروس، ريال مدريد، منتخب ألمانيا

5- كيليان مبابي، ريال مدريد، منتخب فرنسا

6- ليونيل ميسي، إنتر ميامي، منتخب الأرجنتين

7- رودري، مانشستر سيتي، منتخب إسبانيا

8- فيدريكو فالفيردي، ريال مدريد، منتخب أوروجواي

9- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، منتخب البرازيل

10- فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، منتخب ألمانيا

11- لامين يامال، برشلونة، منتخب إسبانيا