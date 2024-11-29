نشكركم على متابعتكم خبر 6 من أصل 11.. لاعبو ريال مدريد يسيطرون على المرشحين لـ (ذا بيست) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسماء المرشحين النهائيين لجوائزه ( ذا بيست) لعام 2024، والمقدمة من الفيفا.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه على منصة (إكس) أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب وهم:
1- جود بيلينجهام، ريال مدريد، منتخب إنكلترا
2- داني كارفاخال، ريال مدريد، منتخب إسبانيا
3- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، منتخب النرويج
4- توني كروس، ريال مدريد، منتخب ألمانيا
5- كيليان مبابي، ريال مدريد، منتخب فرنسا
6- ليونيل ميسي، إنتر ميامي، منتخب الأرجنتين
7- رودري، مانشستر سيتي، منتخب إسبانيا
8- فيدريكو فالفيردي، ريال مدريد، منتخب أوروجواي
9- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، منتخب البرازيل
10- فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، منتخب ألمانيا
11- لامين يامال، برشلونة، منتخب إسبانيا