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الدوري الأردني (10): الفيصلي يواجه الصريح

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الجمعة، مباراتان في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الأردني للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الفيصلي (5 بـ 12 نقطة) مع الصريح (11 بـ 7 نقاط) الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومغير السرحان (8 بـ 9 نقاط) مع السلط (10 بـ 8 نقاط) الساعة 19:45.

ويتصدر الحسين إربد ترتيب فرق الدوري الأردني بـ 22 نقطة، يليه الرمثا بـ 17 نقطة، والوحدات بـ 17 نقطة أيضاً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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