نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مايوركا أمام فالنسيا في الدوري الاسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا، مع نظيره فريق فالنسيا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة مايوركا أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة مايوركا وفالنسيا في الدوري الإسباني، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مايوركا سون مويكس، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وستنطلق صافرة مباراة مايوركا ضد فالنسيا، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مايوركا ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مايوركا وفالنسيا عبر قناة beIN Sports 3