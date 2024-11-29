الدوري الإسباني (15): فالنسيا في ضيافة ريال مايوركا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا ريال مايوركا وفالنسيا مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد ريال مايوركا قبل هذه المباراة في المركز الثامن بـ 21 نقطة، فيما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن عشر بـ 10 نقاط.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 34 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 30 نقطة، أتلتيكو مدريد بـ 29 نقطة، فياريال بـ 25 نقطة، وأتلتيك بلباو بـ 23 نقطة.