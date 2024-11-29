نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أوروبا لكأس العالم… قواعد وآليات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونقل موقع (كورة) إنه وبناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي للمنتخبات الذي أصدره (فيفا)، الخميس، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة للمونديال، الذي يجرى بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبموجب هذا التصنيف، سيضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة لأفضل المنتخبات الأوروبية تصنيفاً (إنكلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا)، علماً بأن النمسا سوف تنضم للوعاء الأول للمرة الأولى منذ تصفيات مونديال 1986.

وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره فيفا اليوم، مع العلم أن فوز منتخبَي سلوفاكيا على إستونيا، وجمهورية التشيك على جورجيا جعلهما ينضمان لمنتخبات الوعاء الثاني.

وبحسب الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء الأول، ثم الثاني وصولاً إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي، وسيتم فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة.

وبناء على ذلك، نشر الموقع الرسمي لفيفا التصنيفات الـ5 للمنتخبات والتي جاءت على النحو التالي:

الوعاء الأول: فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنرويج.

الوعاء الثالث: اسكتلندا وسلوفينيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك والكيان الصهيوني.

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليختنشتاين وسان مارينو.

وستكتشف الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مسار التأهل للمسابقة العالمية الموسعة، حينما تقام القرعة في مقر فيفا بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الجمعة 13 كانون الأول المقبل.

بعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ابتداءً من نسخة عام 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعداً، علماً بأن النسخة المقبلة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

يذكر أن التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، ستقام بين شهري آذار 2025 وتشرين الثاني 2025، حيث ستُجرى بنظام المجموعات المعهود.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، حيث تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في آذار 2026 عندما تُقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخباً، وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيباً من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 – 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.