فيرجيل فان دايك: مانشستر سيتي قد يعود بأي لحظة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:58 صباحاً - تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد القادم، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وفي حال فاز ليفربول على مانشستر سيتي سيتوسع الفارق بينهما إلى 11 نقطة، ويمهد طريق ليفربول للفوز باللقب، لكن فان دايك قال: سنكون في كانون الأول يوم الأحد، وما يزال هناك 5 أشهر على الأقل على انتهاء المسابقة… من الواضح أننا نريد الفوز بالمباراة، لكننا نعرف ما هم قادرون عليه، أولاً وقبل كل شيء يجب أن نكون مستعدين لهذا التحدي ومهما حدث بعد ذلك يجب أن نستمر ونبقى هادئين.

وأضاف: يجب أن نكون مستعدين لمباراة صعبة للغاية في نهاية الأسبوع… من الواضح أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم، وأعتقد أن الإصابات تلعب دوراً كبيراً في ذلك… كنا كفريق في موقف مثل هذا مع الكثير من الإصابات، وليس من السهل أبداً العثور على الثبات والثقة.

وقال أيضاً: أعلم، مثل أي شخص آخر يفهم كرة القدم وشاهد مانشستر سيتي على مدار السنوات القليلة الماضية، أنه يمكنهم تحويل الأمور في أي لحظة… آمل ألا يحدث ذلك يوم الأحد، لذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للحصول على نتيجة وهذا ما نهدف إليه.