نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ليفربول تضغط على محمد صلاح لتجديد العقد بشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميشيل سعد، الإعلامي الرياضي، أن هناك حالة من الفرحة الغامرة عبر جماهير ليفربول بعد الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ميشيل سعد: ليفربول يضغط لتجديد عقد صلاح بشروط

وقال سعد في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الصحافة الإنجليزية أشادت بتألق ودور محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة، وهناك علامة استفهام بسبب استبعاد صلاح من جائزتي البالون دور والكاف".

وأضاف: "الجوائز الفردية أصبحت مسرحية واستبعاد محمد صلاح كشف عدم وجود شفافية والحيادية وهناك العديد من الفضائح في هذا الأمر".

وأوضح: "ليفربول يضغط لتجديد عقد محمد صلاح بشروط الإدارة وهو يستحق التجديد بأى شروط ورحيله عن الريدز يضيع نصف قوة الفريق".