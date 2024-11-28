انت الأن تتابع خبر "ينمو بسرعة جنونية"! .. لو شعرك مبيطولش هاتي الفازلين والقرنفل وتعالي أقولك أزاي هيطول وبسرعة وبطريقة مجربة..؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل هو حلم العديد من الفتيات والسيدات، لذلك يبحثوا دائمًا عن طرق فعالة وآمنة لتطويل الشعر بسرعة ورغم وجود العديد من المنتجات التجارية التي تعد بتسريع نمو الشعر، إلا أن استخدام الزيوت والخلطات الطبيعية يعد الخيار الأفضل العديد من السيدات يلجأن إلى كريمات غير معروفة المصدر، لكن يجب عليهم تجنب هذه المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بدلاً من ذلك،

يمكنهن الاستفادة من الخلطات الطبيعية التي تعزز نمو الشعر بشكل آمن وفعال في وقت قصير.

إحدى أبرز الخلطات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر هي خلطة الفازلين يعتبر الفازلين من المكونات الفعالة عند مزجه مع مكونات طبيعية أخرى في هذا المقال، سنعرض لكِ طريقة تحضير أقوى خلطة باستخدام الفازلين والتي يمكنكِ استخدامها للحصول على شعر طويل في سبعة أيام فقط.

طريقة تحضير خلطة الفازلين لتطويل الشعر

المكونات المطلوبة:

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

ربع كوب من زيت الخروع الخام.

ربع كوب من زيت القرنفل الخام.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت إكليل الجبل.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء نظيف، امزجي القرنفل مع زيت إكليل الجبل وزيت الخروع.

أضيفي النشا، الزبادي، زيت الجرجير، زيت القرنفل، والفازلين إلى المزيج، ثم قلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق.

قومي بتقسيم الشعر إلى أجزاء وبلليه بالماء.

دلكي الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بكيس نايلون واتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك، اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

كرري هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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