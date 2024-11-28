انت الأن تتابع خبر "سر الشباب!"...العشبة الجبارة التي تعزز الذاكرة وتعيد العجائز اللى بالعكاز شبابًا بفترة قصيرة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الجنكة ذات أصول صينية عريقة وتعرف الجنكة أيضًا باسم “شجرة الذكاء” نظرًا لفوائدها المميزة في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة وبفضل شهرتها الواسعة، أصبحت تزرع في العديد من البلدان مثل اليابان، وتستخدم اليوم في أشكال مختلفة من المكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات وسوف نستعرض معكم في هذا المقال فوائد الجنكه لصحة الدماغ.

فوائد الجنكة لتحسين الذاكرة وصحة الدماغ

تحتوي الجنكة على مركبات فعالة مثل الفلافونويدات، التي تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة، والتربينويدات التي تعمل على تحسين الدورة الدموية عبر توسيع الأوعية وتقليل التصاق الصفائح الدموية.

أثبتت الأبحاث أن مستخلص الجنكة يعزز من وظائف الذاكرة والانتباه، خاصة لدى البالغين الأصحاء.

كما أشارت دراسات متعددة إلى أن تناول الجنكة لمدة أربعة أسابيع متتالية قد يساعد في تقليل أعراض القلق وتحسين التركيز.

دور الجنكة في دعم صحة الدماغ ومواجهة الخرف