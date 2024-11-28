مُصاب بالصدفية .. إليك أفضل المشروبات لصحتك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يجب على مرضى الصدفية الانتباه جيدًا لاختياراتهم الغذائية، إذ يُمنعون من تناول بعض المشروبات التي قد تؤثر سلبًا على حالتهم الصحية.

الماء

يعد الماء من أكثر المشروبات أهمية لمرضى الصدفية، حيث يساعد في ترطيب البشرة وتقليل جفاف الجلد، وهو أمر ضروري للحد من أعراض الصدفية. لذلك، يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

العصائر الطازجة

تلعب العصائر الطازجة دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض الصدفية، وذلك بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات الجلدية.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بقدرته الفائقة على تقليل الالتهابات الجلدية لدى مرضى الصدفية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. كما يعرف الشاي الأخضر أيضًا بقدرته على تعزيز الصحة العامة.

المشروبات العشبية

تعد المشروبات العشبية جزءًا أساسيًا في النظام الغذائي لمرضى الصدفية، حيث تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الأعراض.

ومن أفضل المشروبات العشبية للصدفية، شاي الكركم الذي يمتاز بخصائصه العلاجية، وكذلك شاي البابونج الذي يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم.