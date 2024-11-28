وزير الخارجية يتلقى اتصالا من المنسق الأممى الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:37 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من "تور وينسلاند" المنسق الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد وزير الخارجية على أولوية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل ما يشهده من أزمة إنسانية حادة.

وأكد الوزير على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة يوم 2 ديسمبر بالشراكة مع الأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.