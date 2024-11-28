العالم اليوم - الأهلي المصري يغرم إمام عاشور "مليون جنيه"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:28 مساءً - قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي المصري، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه علي إمام عاشور لاعب وسط الفريق القاهري.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الخميس، أن محمد رمضان قرر توقيع العقوبة علي إمام عاشور.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) رفض ذكر اسمه إن إمام عاشور دخل في مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق وقائده بعد مباراة استاد ابيدجان الإيفواري التي اقيمت بإستاد القاهرة في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الشناوي حاول تهدئة عاشور الذي كان منفعلا بسبب عدم مشاركته في المباراة، لكنه رد علي حارس مرمى الأهلي بشكل غير لائق.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز ، يوم السبت، حيث يسعى الفريق الأحمر، الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 7 نقاط، لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه الاتحاد السكندري,