نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يتوج بالسوبر المصري لكرة السلة على حساب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري والتي جمعت بينهما في بطولة السوبر المصري لكرة السلة والذي أقيم في البحرين.

الاتحاد السكندري يحصد السوبر المصري للسلة

وتعرض المارد الأحمر للهزيمة من سيد البلد بنتيجة 87-84 بعد مباراة مثيرة امتدت للأوقات الإضافية بعد تعادل الفريقين وتحديدا الاتحاد الذي اقتنص التعادل في الاوقات الاخيرة.

ودخل النادي الأهلي هذه المباراة بقائمة ضمت 14 لاعبا وهم وهم كل من: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

بينما على الجانب الاخر الاخر حصد الاتحاد اللقب بقائمة تضم هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - أنس أسامة - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ويليام شيري - ياسين ياسر