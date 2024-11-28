الاتحاد السكندرى يهزم الأهلي بنتيجة 87-84 ويتوج ببطولة السوبر المصرى للسلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلي بنتيجة 87-84 فى لقاء السوبر المصرى، والذى يقام بالبحرين للعام الثانى على التوالى.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

27-21 للأهلى

41-44 للاتحاد السكندرى

65- 58 للأهلى

73-73 التعادل بين الفريقين

تم اللجوء إلى الشوط الإضافى والذى انتهى 80-80 أيضا، ولجأ حكام اللقاء إلى شوط إضافى ثان، والذى انتهى 87-84 للاتحاد.

وضمت قائمة الأهلى في البطولة كلا من سيف سمير، عمرو الجندى، إيهاب امين، عمرو زهران ، رامى سرحان، إبراهيم زهران، مؤمن خيرى، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، محمد خيرى، عبد الله محمد، عمر طارق، رامى إبراهيم، جون روبيرسون.

بينما ضمت قائمة الاتحاد السكندرى ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاتة - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

ومن المقرر أن يقام غدا الجمعة السوبر البحرينى، حيث يلتقى فريقا المنامة والأهلى البحرينى، على أن يلتقى الاتحاد السكندرى الفائز من السوبر المصرى بعد غد السبت مع الفائز من مباراة السوبر البحرينى، بينما يلتقى الخاسران من كل مباراة في نفس اليوم.