شرطة رأس الخيمة تحصد أربع شهادات اعتماد دولية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على 4 شهادات اعتماد دولية مرموقة من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، الجهة العالمية الرائدة في منح الشهادات وتقييم المطابقة، في إنجاز جديد تؤكد شرطة رأس الخيمة به مكانتها الرائدة في تقديم خدمات شرطية ذات جودة عالمية، وجاء الإنجاز ليعكس الجهود الحثيثة، التي تبذلها القيادة الشرطية لتعزيز التميز في تقديم خدماتها، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لدولة الإمارات، ويسهم في تحقيق مؤشرات سعادة المتعاملين.

وتسلّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، شهادات الاعتماد الأربع، خلال حفل رسمي أقيم في مقر المعهد البريطاني للمعايير بالعاصمة البريطانية لندن، وقام بتسليم الشهادات مات بيج، نائب الرئيس الأول للخدمات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن هذه الإنجازات الشرطية تحققت بدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وبجهود كافة منتسبي شرطة رأس الخيمة.

وأشار ابن علوان إلى أن الإنجاز محطة فارقة في مسيرة شرطة رأس الخيمة نحو التميز والريادة، مع استمرار القيادة في تطبيق أفضل المعايير العالمية وتطوير خدماتها، بما يعزز من مؤشر سعادة المتعاملين، وهي تثبت مجدداً التزامها الراسخ برؤية الإمارات الطموحة وتطلعاتها المستقبلية.