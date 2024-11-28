أعراض الاصابة بالتهاب وتر الكتف وطرق الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - ما هو التهاب وتر الكتف؟

التهاب وتر الكتف هو أحد الحالات الشائعة التي تؤثر على القدرة على الحركة وتسبب الألم في منطقة الكتف. يتضمن الالتهاب تهيجًا أو تلفًا للأوتار التي تربط العضلات بالعظام، وهو ما يمكن أن يعيق الأنشطة اليومية المعتادة مثل رفع الأغراض أو حتى ارتداء الملابس.

أعراض التهاب وتر الكتف

غالبًا ما تبدأ الأعراض بشكل خفيف وتزداد تدريجيًا مع مرور الوقت، ومن أبرز هذه الأعراض:

الألم

ألم في الجزء الأمامي أو الجانبي من الكتف، الذي قد ينتشر إلى الذراع.

يزداد الألم أثناء الليل أو عند القيام بحركات معينة مثل رفع الذراع.

التورم

تورم منطقة الكتف بسبب تراكم السوائل نتيجة الالتهاب.

تقييد الحركة

صعوبة تحريك الذراع بشكل كامل أو استخدام الكتف في الأنشطة اليومية بسبب الألم.

طرق الوقاية من التهاب وتر الكتف

على الرغم من أن التهاب وتر الكتف يمكن أن يكون مؤلمًا، إلا أن هناك إجراءات يمكنك اتخاذها للحد من مخاطر الإصابة:

التمدد والتقوية

قم بممارسة تمارين التقوية والتمدد للكتف بانتظام لتحسين مدى الحركة وزيادة قوة العضلات.

تأكد من القيام بالتمارين بشكل صحيح لتجنب الإصابات الأخرى.

تعديل الأنشطة اليومية

تجنب الأنشطة التي تسبب إجهادًا مفرطًا للكتف. إذا كان عملك يتطلب حركات متكررة للكتف، تأكد من فترات الراحة المنتظمة.

استخدام الأدوات المناسبة

استخدام الأدوات الداعمة مثل الأكياس القابلة للتعديل عند حمل الأغراض الثقيلة.

الخاتمة

التهاب وتر الكتف قد يكون تحديًا كبيرًا، ولكنه ليس مستعصيًا على الوقاية والعلاج. بإجراء تعديلات بسيطة على النشاط اليومي وممارسة التمارين المناسبة، يمكن تقليل خطر الإصابة وتحسين الصحة العامة للكتف. إذا كانت الأعراض لديك شديدة أو مستمرة، يجب عليك استشارة طبيب مختص للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.