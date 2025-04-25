التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وأورلاندو

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة نادي بيراميدز أمام نظيره فريق أورلاندو الجنوب إفريقي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره فريق أورلاندو الجنوب افريقي، ضمن منافسات إياب الدور مص النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام أورلاندو الجنوب إفريقي

سجل هدف أورلاندو الجنوب إفريقي الأول اللاعب ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 44.

وبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

