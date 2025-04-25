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أحمد جودة - القاهرة - بيراميدز × أورلاندو بايرتس Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بيراميدز × أورلاندو بايرتس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة نارية في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، حيث سيحل فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضيفًا على فريق بيراميدز المصري، في مباراة حاسمة ستحدد هوية الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة القارية وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي، مما يجعل مواجهة الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة أكثر أهمية، حيث يتطلع كل فريق لحسم المباراة لصالحه والتأهل إلى النهائي الذي يعد من أقوى البطولات القارية في إفريقيا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة بيراميدز وأورلاندو خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام المباراة في يوم الجمعة، 25 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو) في القاهرة. المباراة ستكون مثيرة جدًا بالنظر إلى أهمية هذه المواجهة بالنسبة لكل فريق في سبيل الوصول إلى النهائي المرتقب.

موقف الفريقين قبل اللقاء

يدخل فريق بيراميدز المباراة وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، معتمدًا على خبرة لاعبيه في المباريات الحاسمة. ينتظر الجهاز الفني من الثنائي الهجومي مصطفى فتحي وفيستون ماييلي أن يكونا كلمة الفصل في هذه المواجهة الهامة.

أما أورلاندو بايرتس، فيسعى للعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى النهائي، معتمدًا على خبرات لاعبيه في المواعيد الكبرى. الفريق الجنوب أفريقي كان قد نجح في إقصاء مولودية الجزائر في ربع النهائي، وهو يسعى لتحقيق نفس النجاح أمام بيراميدز.

القنوات الناقلة للمباراة

ستقوم قناة beIN Sports HD 6 بنقل المباراة عبر البث الفضائي بشكل حصري. كما ستكون المباراة متاحة للمشاهدين في مصر عبر قناة أون سبورت الأرضية المفتوحة، مما يتيح للمتابعين داخل مصر مشاهدة اللقاء دون الحاجة لاشتراك في القنوات المشفرة.

معلق المباراة

سيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث يُعد من أبرز المعلقين الذين يضيفون طابعًا حماسيًا وتحليليًا للمباريات الكبرى في البطولة.

حكم المباراة

سيتم إدارة المباراة تحكيميًا بواسطة الحكم الجابوني الدولي تانجي مبيامي، الذي تم تكليفه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإدارة هذه المواجهة الحاسمة.