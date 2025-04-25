نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. جماهير الأهلي تهاجم كولر وتقذفه بالزجاجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم عدد من جماهير النادي الأهلي، المتواجد في مدرجات استاد القاهرة بهجوم حاد ضد السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد نهاية مباراة اليوم أمام ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي.

وقامت الجماهير بإلقاء زجاجات المياه صوب المدرب السويسري أثناء خروجه من ملعب المباراة ومتوجهًا إلى غرفة خلع الملابس.

وطالبت الجماهير كولر بالرحيل عن الأهلي، حيث هتفت ضد المدرب السويسري.

وودع الأهلي حامل اللقب بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدوري نصف النهائي بعد تعادله 1 - 1 على ملعبه أمام ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي.

