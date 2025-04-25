العالم اليوم - بعد بكاء حكم نهائي كأس إسبانيا.. "بيان ناري" من ريال مدريد

انتم الان تتابعون خبر بعد بكاء حكم نهائي كأس إسبانيا.. "بيان ناري" من ريال مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 10:20 مساءً - استنكر ريال مدريد، الجمعة، عشية نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم أمام غريمه التقليدي برشلونة، التصريحات "غير المقبولة" التي أدلى بها حكم المباراة حيال تعرضه للضغوطات من قبل قناة النادي الملكي، وطالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم باتخاذ إجراءات.

وجاء في البيان عشية المباراة المقررة، السبت، في إشبيلية: "هذه التصريحات التي صدرت علنية قبل 24 ساعة ضد أحد المشاركين في النهائي تظهر مرة أخرى العداء الواضح والجلي من جانب هؤلاء الحكام تجاه ريال مدريد".

تصريحات الحكم الإسباني

وفي مؤتمر سابق صباح الجمعة، انفجر الإسباني ريكاردو دي بورغوس حكم نهائي كأس ملك إسبانيا من البكاء بعد هجوم قناة ريال مدريد العنيف تجاهه.

وقال دي بورغوس في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس الملك، منفجرا من البكاء: "عندما يذهب ابنك إلى المدرسة ويخبره الآخرون أن والده لص ويعود إلى المنزل باكيًا، فسيكون الأمر صعبا للغاية".

وأكمل حكم النهائي في المؤتمر "أحاول تثقيف ابني وإخباره أن والده أمين، وأنه مجرد رياضي عادي".

وأضاف: "عندما أترك التحكيم أريد لابني أن يفخر بما كان عليه والده وبالتحكيم الذي منحنا قيمًا كبيرة".

وعن المستوى الحالي للحكام، رد "مررنا بعامين صعبين، ورغم ارتكاب بعض الأخطاء إلا أن مستوانا الحالي ليس سيئا على الإطلاق ويمكننا التحسن، ولكن يجب أن يشعر اللاعبون بالرضا".

وأتم: "ما نمر به خطر، ليس فقط بين المحترفين، ولكن الأمر يمتد للعائلات، وخاصة أن كرة القدم شعبية، ويجب أن يتأمل الجميع ذلك".

هجوم قناة ريال مدريد

وشنت قناة ريال مدريد هجوما كبيرًا على الحكم الإسباني من خلال نشر فيديو لمجمع للحكم قبل المباراة النهائية.

واتهمت قناة ريال مدريد الحكم بارتكاب أخطاء تحكيمية فادحة في مباريات ريال مدريد.

وأشارت القناة إلى نتائج الفريق الضعيفة التي لعبت بصافرة من الحكم ريكاردو دي بورغوس.

ومع دي بورجوس حقق ريال مدريد الفوز بنسبة 64 بالمئة فقط من المباريات التي أدراها، فيما سلطت قناة ريال مدريد الضوء على تحقيق برشلونة الفوز في 81 بالمئة من المباريات تحت قيادته.

قناة ريال مدريد أشارت أيضا إلى فوز الفريق في مباراتين فقط من آخر 5 مباريات أدارهم الحكم.

كما انتقدوا عدم إدارة الحكم ريكاردو دي بورغوس لأي مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك استبعاده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحكيم أي بطولة كبرى.

وأدار دي بورغوس نهائيين سابقين بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني، الأول عام 2017 وحقق خلاله الملكي الفوز 3-1 وتوج باللقب.

أما اللقاء الأخير بين الكبيرين الإسبانيين فكان السوبر الإسباني 2023، والذي فاز فيه برشلونة 3-1 ليتوج باللقب.