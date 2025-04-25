العالم اليوم - انتهاء مراسم "نظرة الوداع" على جثمان البابا فرنسيس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 10:20 مساءً - انتهت، الجمعة، مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس، التي استمرت 3 أيام، من جانب المعزين من العامة والمسؤولين على حد سواء.

وقد توفي البابا فرنسيس، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما بعد إصابته بسكتة دماغية.

وقال الفاتيكان إن نحو 250 ألف معز مروا عبر كاتدرائية القديس بطرس خلال الأيام الثلاثة الماضية لإلقاء نظرة الوداع على البابا فرنسيس، الذي كان يرقد في تابوت خشبي.

وسيتم إغلاق تابوت البابا وختمه لاحقا، الجمعة، في خطوة جديدة ضمن سلسلة من الطقوس المنظمة بدقة التي تلي وفاة البابا.

ومن المقرر دفن البابا فرنسيس بعد قداس جنائزي، السبت، الذي سيحضره رؤساء دول، أفراد من العائلات الملكية، وكبار رجال الدين، والمعزون من العامة.