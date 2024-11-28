حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 29-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-11-2024

مهنياً: تسيطر من جديد على مجرى الاحداث مع انتقال القمر الى برجك وتقرر ان تتخذ الخطوات المناسبة لتخرج منتصرا من اي امتحان تمر فيه

عاطفياً: إذا كنت عازباً فأنت مقبل على تطوّر إيجابي، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة إلى موضوع جدّي يعيد إلى حياتك الاتزان والجدّية.

صحياً: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيراً، فخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي وعكة صحية.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 29-11-2024

مهنياً: الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، وذلك يدفعك حتماً إلى التردد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان.

عاطفياً: تجمعك المصادفات بشريك قديم، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيراً.

صحياً: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29-11-2024

مهنياً: يمنحك هذا اليوم راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع لكن لا تكن متسرعاً في قراراتك الحاسمة.

عاطفياً: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.

صحياً: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29-11-2024

مهنياً: تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت الأنظار. انه يوم صعب يحمل الكثير من التموجات ومليء بالامور المتناقضة.

عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه.

صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 29-11-2024

مهنياً: يطالعك هذا اليوم بأخبار ايجابية مع وجود القمر في برجالحمل الناري الصديق فتقدم على خطوة لانهاء مسألة عالقة وقد تفرح لانطلاق ورشة جديدة او مسالة جديدة.

عاطفياً: التسوية تبدو الحل المناسب خلال هذا اليوم، ولا سيما إذا اعتمدت الرقّة والليونة في التعامل مع الشريك.

صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، فقط عليك الإلتزام بتعليمات الطبيب، والاستمرار في ممارسة الرياضة والاعتماد على نظام غذائي صحي ومفيد.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 29-11-2024

مهنياً: تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة تعلق عليها آمالاً كبيرة للتقدم في مجالك المهني.

عاطفياً: واجه الأمور بكل وضوح، وضع النقاط على الحروف لاستمرار علاقتك بالشريك على أفضل ما يكون، ولن تكون إلا مرتاحاً.

صحياً: لا تتأخر في عرض نفسك على الطبيب المختص بعلاج آلام المفاصل والروماتيزم، لأن الإهمال يمكن أن يسبب لك مشاكل مزمنة في المستقبل.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 29-11-2024

مهنياً: كن حذراً فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، إشحن نفسك بالطاقة اللازمة.

عاطفياً: تجد نفسك أحياناً مجبراً على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة وموقتة.

صحياً: ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام العشوائية.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29-11-2024

مهنياً: اقتحم الساحات، فالوقت غير مناسب للتردد والحسابات والتكهنات والافتراضات، لكنه يملي عليك ضرورة العمل والتنفيذ.

عاطفياً: تزدهر المخيلة ويخفق القلب، وتحتفل بخبر سعيد أو بنجاح، وتطلق مشروعاً مشتركاً مع الحبيب.

صحياً: خفف من قيادة السيارة، وحاول أن تقوم بأي حركة مفيدة أو المشي بعض الوقت.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 29-11-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً جديدة واحتفالاً ودعوات جيدة قد تبصر النور، وحاول أن تواجه الأحداث بشجاعة، وتجنّب اتخاذ القرارات المصيرية.

عاطفياً: تبحث هذا اليوم عن المتعة واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء الذين ينصبون لك كمائن للإيقاع بينك وبين الشريك.

صحياً: بعض الرياضات الصيفية تنفعك بشكل كبير، وتساعدك على التخلص من بعض آلام الكتفين والعنق.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 29-11-2024

مهنياً: يبدأ اليوم شديد اللهجة ومنذراً بنزاعات تبلغ حد الهوس،و تعيش لحظات مربكة وصعبة من متاعب شخصية ومهنية.

عاطفياً: تكون واثقاً بنفسك ومهتماً لانعاش الروابط المتراجعة، وهذا أمر مفيد على كل المستويات العاطفية، فتختفي العواطف السلبية كالغيرة والانفعالات.

صحياً: تتوتر أعصابك ويكون هذا اليوم مليئاً بالمواجهات والعراك والاجواء الدقيقة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29-11-2024

مهنياً: يفرض هذا اليوم شروطاً جديدة ويكون عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ الايجابي ، ويولد لك عطارد الدهشة وعرضاً مغرياً.

عاطفياً: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة، ولا سيما أن فينوس يعزز العلاقات والصداقات المغرية.

صحياً: يشتد الغضب وتشعر بعدم الأمان أو تطالب بحقّ وتُقابل برفض، فتنفعل وتنهار أعصابك على نحو غير متوقع.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29-11-2024

مهنياً: انتقال القمر الى الحمل اي الى البيت الثاني بيت المال يحقق فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي.

عاطفياً: وقت مناسب للقيام برحلة أو بسفر مع الحبيب لإعادة وصل ما انقطع بينكما وإعادة الأمل والحيوية والفرح الذي كنتما تفتقدانه.

صحياً: تمضي يوماً سعيداً وترتاح فيه من عناء العمل الطويل، أنت تستحق الراحة.