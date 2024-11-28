وزير الخارجية والهجرة يجري سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية أنجولا وبنين وجزر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأربعاء ٢٧ نوفمبر اتصالات هاتفية مع السيد "تيتي أنطونيو" وزير خارجية أنجولا، و"أولوشيجون أدجادجي" وزير خارجية بنين، والسيد "محمد مباي" وزير خارجية جزر القمر، والسيد "فيلومينو مونتيرو" وزير خارجية الرأس الأخضر، والسيدة "فرانسيس الغالي" نائبة وزير خارجية سيراليون - كل على حده - وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات على التطلع لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة واستشراف فرص جديدة للتعاون المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة في ظل العلاقات المميزة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية الصديقة، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجان المشتركة لدعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتدشين منتديات الأعمال لدعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، مبرزاً في هذا السياق الدور البارز الذى تلعبه الشركات المصرية في دعم مشروعات التنمية في دول أفريقية عديدة وما تمتلكه من خبرات متراكمة وواسعة يمكن أن تستفيد بها الدول الأفريقية. ونوه إلى أهمية تنشيط وتيرة الزيارات المتبادلة لتعزيز التنسيق المتبادل وتعزيز أطر التعاون المشتركة.

كما استعرض السيد وزير الخارجية مع نظرائه التطورات في الاتحاد الأفريقي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وتيرة التشاور المتبادل في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك بالمنظمة، وأهمية التنسيق في المسائل الخاصة بآليات عمل الاتحاد وسبل تفعيل مؤسساته لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في القارة. كما اتفق الوزير عبد العاطى مع نظرائه على التنسيق المشترك في الأطر الدولية لدعم قضايا القارة الأفريقية، وتبادل تأييد الترشيحات خاصة في المحافل الإقليمية والدولية.