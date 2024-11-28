انت الأن تتابع خبر وفري فلوس الليزر واستخدمي النشا لإزالة شعر الاجزاء الانثوية بجسمك بدون الم وإزالة أي سواد موجود في بشرتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة ازالة الشعر واحدة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات في مختلف الاعمار، ويأتي ذلك بسبب المشاكل التي يمكن ان تنتج عن اي وسيلة من وسائل ازالة اللشعر التقليدية مثل الحروق الناتجة عن الشمع والليزر والالتهابات التي تنتج عن البدائل الأخرى، لكن الآن اصبحت هناك خلطة النشا الطبيعية التي تعتبر واحدة من افضل البدائل التي يمكن اللجوء اليها للتخلص من شعر الجسم الزائد، حيث ان خلطة النشا تساهم في ازالة وتقليل نمو الشعر الزائد في الجسم خلال فترة قليلة جدًا من الاستخدام

مكونات عمل وصفة النشا لإزالة الشعر

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الترمس المطحون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة عمل وصفة النشا لإزالة الشعر