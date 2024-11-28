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ضبط عامل فى سوهاج يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج، قيام عامل له معلومات جنائية ومُقيم دائرة مركز شرطة طما، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 11 فرد محلى والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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