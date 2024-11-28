ضبط عامل فى سوهاج يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج، قيام عامل له معلومات جنائية ومُقيم دائرة مركز شرطة طما، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 11 فرد محلى والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.