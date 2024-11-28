العالم اليوم - الصين تحقق مع قيادي رفيع في "أكبر جيش في العالم"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - أعلنت الصين تعليق مهام المسؤول العسكري الرفيع مياو هوا للاشتباه بارتكابه "انتهاكات خطيرة للنظام"، في ظل حملة أمنية واسعة ضد الفساد في صفوف الجيش الصيني.

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو شيان الصحافيين بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم "قرر تعليق مهام مياو، ويخضع حاليا للتحقيق بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة تتعلق بالانضباط".

ولم يقدم وو تفاصيل إضافية عن التهم التي يواجهها الأميرال مياو، العضو في "اللجنة العسكرية المركزية" النافذة في بكين. لكن تهمة ارتكاب "انتهاكات خطير للنظام" تدل في الصين عادة على الفساد.

مياو هو أحد خمسة أعضاء في الهيئة التي تشرف على أكبر جيش قائم في العالم، بالإضافة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ، الذي يرأس اللجنة، وفق "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية.

يأتي وضع مياو تحت التحقيق بعد أن ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن وزير الدفاع دونغ جون يخضع للتحقيق وتم إيقافه عن العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن دونغ لم يخضع لأي تحقيق ووصف التقرير بأنه "محض اختلاق".

ومنذ العام الماضي، يطلق الجيش الصيني حملة تطهير واسعة ضد الفساد أسفرت عن إقالة ما لا يقل عن تسع جنرالات من جيش التحرير الشعبي وعدد من كبار المسؤولين في مجال الدفاع من الهيئة التشريعية الوطنية.