العالم اليوم - إسرائيل تواصل القضاء على مقاتلي حزب الله رغم وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 01:27 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عدة مقاتلين من حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ في وقت سابق من نفس اليوم، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري.

وقال هاغاري في خطاب مساء الأربعاء إن وجود المقاتلين في المنطقة كان انتهاكا للاتفاق، مضيفا أن "كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه بالنار".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن مقاتلي حزب الله يجب أن تنسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وأضاف هاغاري أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا عدة مشتبه بهم كانوا يقتربون من مناطق في جنوب لبنان حيث لا يزال الجنود الإسرائيليون متمركزين. وقال المتحدث إن أي شخص مسلح سيتم قتله أو اعتقاله في تلك المناطق.

ودعا مرة أخرى المدنيين الذين فروا من منازلهم أثناء القتال إلى الانتظار قبل العودة إلى جنوب لبنان.

وقبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شن الجيش الإسرائيلي هجوما على حوالي 180 هدفا لحزب الله، بما في ذلك منشأة تحت الأرض لتصنيع الصواريخ تمتد لعمق حوالي 5ر1 كيلومتر، وفقا لما ذكره هاغاري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الموقع هو أكبر مواقع حزب الله لإنتاج الصواريخ الموجهة بدقة.