انت الأن تتابع خبر شعرك هيبقي ولا شعر الهنود| طريقة القرنفل لتطويل الشعر وانبات الفراغات وعلاج التساقط نهائيا من اول استعمال |والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطة القرنفل لتطويل الشعر تعد واحدة من الطرق المشهورة والمستخدمة في العناية بالشعر يتم البحث المستمر عن أحدث الوسائل والطرق لمعالجة مشكلات الشعر الشائعة مثل قلة الطول والضعف والتساقط ولذلك يهتم الكثيرون بالتعرف على الفوائد التي يقدمها الطب الشعبي في هذا المجال سنتعرف في هذا المقال كيفية استخدام القرنفل لعلاج الشعر، حيث يتميز القرنفل بعدد من الفيتامينات المفيدة لصحة فروة الرأس سنوضح لاحقًا كيفية استخدام القرنفل لتعزيز طول الشعر والتخلص من مشكلات مثل الهيشان والتساقط، إذ يحتوي القرنفل على خصائص تجعل الشعر أكثر صحة وحيوية.

القرنفل لتطويل الشعر

يعتبر القرنفل من المكونات الطبيعية المهمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، وهو يعمل كمنشط للدورة الدموية عند استخدامه على فروة الرأس يمكن استخدامه بعدة طرق مختلفة، من بينها تحضير منقوع القرنفل يعتبر هذا المنقوع من أفضل الخيارات لتحفيز نمو شعرك وتقوية جذور وبصيلات الشعر يمكنك متابعة ما يلي لتطويل الشعر باستخدام القرنفل.

تطويل الشعر بمنقوع القرنفل

استخدمي ثلاث ملاعق من القرنفل المطحون، مع ضرورة نقع القرنفل في الماء الساخن لمدة ليلة كاملة، بحيث لا تتجاوز كمية الماء كوبين من الماء المغلي ينبغي أن تكون مدة النقع 12 ساعة، وفي الصباح يمكنك استخدام المنقوع لفرك فروة الرأس وغسل الشعر جيدًا، اتركي خلاصة القرنفل على شعرك لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

القرنفل وزيت الزيتون لتطويل الشعر