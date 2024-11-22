انت الأن تتابع خبر ورق الغار كنز رباني في مطبخك.. استخدميه بهذه الطريقة سيجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيفا خاليا من الشيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من الاشخاص الذيم يعانون من السمنة المفرطة في تخسيس منطقة الكرش والاجناب دون ممارسة التمارين الرياضية الشاقة او استخدام الادوية الضارة، وهناك نوع من التوابل المشهورة وهو ورق الغار أو ما يسميه البعض ورق اللورا وهو عشب يستخدم في أغراض الطهي وإضافة نكهة مميزة الى الطعام، لكن هناك استخدام غير شائع لورق الغار لا يعرفه الجميع، وهو التخسيس وانقاص الوزن والتخلص من الكرش والأجناب، فورق الغار يعتبر من النباتات التي تتمتع بالعديد من الفوائد الفعالة جدا في التخلص من الوزن الزائد وإزالة الدهون الموجودة به حتى يصبح الجسم رقيق ومتناسق جدا بجانب أنه يتم استخدامها في صبغ الشعر والقضاء على الشيب الموجود فيه.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد

كمية مناسبة من ورق الغار.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

10 أعواد القرنفل.

طريقة التجهيز

في البداية قومي بإحضار أوراق الغار واغسليها جيدا ثم ضعيها في وعاء مناسب.

ضعي الماء عليها وارفعيها على النار حتى تغلي.

ضعي المشروب في كوب وأضيفي إليه بعض من عيدان القرنفل مع عصرة صغيرة من الليمون وقومي بتغطيته وتناوليه في الصباح الباكر على الريق.

للحصول على أفضل النتائج استمري في تناوله لمدة شهر واحد، حيث أنه يساهم في القضاء على كل من الكرش والدهون والأرداف نهائيا.

مكونات وصفة ورق الغار للشعر

كمية من أوراق الغار.

كوب من الماء.

ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الجرجير.

طريقة العمل