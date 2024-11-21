انت الأن تتابع خبر "وداعاً للسكري".. بذور صغيرة ربانية برائحة قوية يجهل فوائدها الكثير متوفرة بكل منزل تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من الكلى.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمتع بذور الحلبة بالعديد من الخصائص الطبية المفيدة، بدءًا من تعزيز نمو الشعر والهضم وصولاً إلى فقدان الوزن وعلاج مرض السكري تعد بذور الحلبة من العلاجات المتعددة الاستخدامات فيما يتعلق بالصحة العامة ومع ذلك، إذا كنت تفكر في استخدام بذور الحلبة للسيطرة على مرض السكري، فمن المهم مراقبة الكمية المتناولة، حيث يمكن أن يؤدي تناول جرعات كبيرة إلى انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم،

بذور الحلبة لمرض السكري

عند تناول الطعام، يقوم الجسم بتقسيمه أثناء عملية الهضم إلى جلوكوز يتم إطلاقه في مجرى الدم مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين، مما يسمح لخلايا الجسم باستخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة.

تشير مجلة “Ayu” للأبحاث في الأيورفيدا إلى أن الألياف القابلة للذوبان في الحلبة، مثل ألياف الجلوكومانان، تساعد في تأخير امتصاص السكريات في الأمعاء كما أظهرت القلويدات مثل الفينوجريسين والتريجونيلين تأثيرًا إيجابيًا على خفض مستويات السكر في الدم.

كيف تساعد بذور الحلبة في التحكم في مستويات السكر في الدم؟

تتمتع بذور الحلبة بخصائص مضادة لمرض السكري، إذ يمكنها تحسين مقاومة الأنسولين غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم من خلال إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات قد يكون إضافة بذور الحلبة إلى النظام الغذائي مفيدًا عندما يقترن مع التحكم في النظام الغذائي وممارسة الرياضة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مستويات الجلوكوز في الدم و HbA1c ومع ذلك، قد يتطلب الأمر وقتًا لتحقيق النتائج المرجوة.

أفضل طريقة لاستخدام بذور الحلبة لمرض السكري