ليلة لـ محمد رحيم تخليدا لمسيرته الحافلة.. بالتعاون مع تركي آل الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 صباحاً - كشف الملحن عمرو مصطفى عن إقامة ليلة حافلة تخليدًا لمسيرة الملحن الراحل محمد رحيم، برعاية ومشاركة تركي آل الشيخ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو مصطفى، قائلًا :"في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت ببالغ الأسى واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في رحيل المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم".

وأضاف عمرو :"حرصًا منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ، لاقتراح إقامة ليلة تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وقد وافق على الفور بكل تقدير".

وختم عمرو مصطفى، قائلًا :"سنعلن عن التفاصيل قريبًا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه".