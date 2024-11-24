الدوري النمساوي (14): هارتبيرغ في ضيافة أوستريا فيينا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلتقي لينز مع إي كي جراتزر الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وولفسبيرجر مع ألتاخ بنفس التوقيت، وأوستريا فيينا مع هارتبيرغ الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

ريد بول سالزبورغ × لاسك لينز 1-2

شتورم غراتس × أوستريا كلاغنفورت 7-0

تيرول × رابيد فيينا 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- شتورم غراتس: 32 نقطة

2- رابيد فيينا: 27 نقطة

3- أوستريا فيينا: 24 نقطة

4- لاسك لينز: 20 نقطة

5- ريد بول سالزبورغ: 18 نقطة