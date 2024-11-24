نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي (14): هارتبيرغ في ضيافة أوستريا فيينا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري النمساوي بكرة القدم، فيلتقي لينز مع إي كي جراتزر الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وولفسبيرجر مع ألتاخ بنفس التوقيت، وأوستريا فيينا مع هارتبيرغ الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
ريد بول سالزبورغ × لاسك لينز 1-2
شتورم غراتس × أوستريا كلاغنفورت 7-0
تيرول × رابيد فيينا 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- شتورم غراتس: 32 نقطة
2- رابيد فيينا: 27 نقطة
3- أوستريا فيينا: 24 نقطة
4- لاسك لينز: 20 نقطة
5- ريد بول سالزبورغ: 18 نقطة