الدوري المغربي: نهضة بركان يعزز صدارته

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 01:01 صباحاً - قاد إيوسوفو دايو فريقه نهضة بركان للفوز على حسنية أغادير بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الحادية عشرةمن الدوري المغربي بكرة القدم.

وتكفل إيوسوفو دايو بتسجيل هدفي فريقه في الدقيقتين (45 و89) فيماسجل هدف حسنية أغادير محمد بخاش (د 47).

ورفع نهضةبركان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، فيما بقي رصيد حسنية أغادير 16 نقطة في المركز الخامس.