نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلة برد شديدة وراء غياب الخطيب عن مقر النادي الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، غاب عن التواجد داخل مقر النادي بالفترة الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "غياب الخطيب عن مقر النادي الفترة الأخيرة، جاء بسبب تعرضه لنزلة برد شديد وهي السبب في غيابه".

خالد مرتجي استفسر عن لائحة مكافآت كأس العالم للأندية باجتماع فيفا



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، استفسر خلال الاجتماع الأخير للفيفا لبطولة كأس العالم للأندية، عن لائحة مكافآت البطولة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتجي تلقى إجابة خلال اجتماع كونفرانس، بأنه لم يتم تحديد أي لوائح لمكافآت البطولة حتى هذه اللحظة".