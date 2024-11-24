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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في التتش بعد التعادل مع الاتحاد السكندري مساء أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في التتش بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "عقب التعادل أمس مع الاتحاد السكندري تفاجئ اللاعبين بطلب كولر بعدم انصراف أي لاعب في سيارته الخاصة وصعود الفريق بالكامل لحافلة النادي وتوجهوا إلى ملعب التتش".

وتابع:" كولر عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في غرفة الاجتماعات الخاصة بالفريق في ملعب التتش وتحدث معهم عن المباراة والأخطاء التي وقع بها الفريق".

وأضاف:" كولر كان عصبي جدًا مع اللاعبين في حديثه وحمل خط الدفاع بالكامل مسؤولية الهدف الذي دخل مرمى الأهلي".

وأكمل الغندور:" كولر تحدث مع خط الهجوم وأبدى استياء كبير من عدم استغلال الفرص المؤكدة والي وصلت ل٢٧ فرصة تقريبًا نجح الأهلي من تسجيل هدف وحيد منهم من ركلة جزاء".

واختتم:" كولر تحدث مع اللاعبين على إن الشكل الجمالي والمهاري بالطبع جزء من كرة القدم ولكن يجب الإهتمام أولا وأخيرًا بمصلحة الفريق واللعب الجماعي قبل الفردي".