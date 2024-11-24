نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لهذه النسخة.

أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أحرز كل من البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي برشلونة في الدقائق 15،61 من عمر المواجهة.

وجاءت أهداف سيلتا فيجو بأقدام كل من ألفون جونزاليس وهوجو ألفاريز في الدقائق 84،86 على التوالي.



ودخل فريق برشلونة مباراته ضد سلتا فيجو في الدوري الإسباني بالتشكيلة الاتية:-

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: ب أو كوبارسي- إينيجو مارتينيز- جول كوندي- جيرارد مارتن.

وسط الميدان: جافي- داني أولمو- مارك كاسادو.

خط الهجوم: بيدري- رافينيا دياز- روبرت ليفاندوفسكي.

