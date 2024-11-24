نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. لـ "دوت الخليج الفني" عايدة رياض تكشف عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي في "فهد البطل" وتستمر في نشاطها الفني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها الكبيرة بالانضمام إلى فريق عمل مسلسل "فهد البطل"، الذي من المقرر أن يُعرض في رمضان 2025. وتعتبر عايدة أن هذا التعاون مع الفنان أحمد العوضي يعد من أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تجد في هذا العمل فرصة رائعة لإظهار قدراتها الفنية جنبًا إلى جنب مع فريق مميز من النجوم.



وأوضحت عايدة رياض في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني"، أن العمل مع أحمد العوضي كان تجربة ممتعة ومثمرة، حيث وصفته بالكائن الفني المتعاون والمحب لعمله. وأكدت أنها تعتبر "فهد البطل" من الأعمال التي تحمل تحديًا جديدًا لها، حيث يتسم النص بقوة الأحداث وتنوع الشخصيات، مما يتيح لها الفرصة لتقديم دور جديد تمامًا.

كما تحدثت عايدة عن المسلسل نفسه، الذي يضم مجموعة من الأسماء اللامعة، حيث يشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي، عدد من النجوم البارزين مثل ميرنا نور الدين، وصفاء الطوخي، ولوسي، ويارا السكري، وكارولين عزمي، وعصام السقا، وأحمد عبد العزيز، وحجاج عبد العظيم، وعزت زين، ومحمود البزاوي. ويتناول المسلسل في إطار درامي مشوق حياة الأبطال في سياق مليء بالتحديات والصراعات.

تعرف على النشاط الفني لعايدة رياض



ومن جهة أخرى، تواصل عايدة رياض نشاطها الفني المكثف في هذا العام، حيث تشارك في فيلم "لأول مرة"، الذي يعد من الأعمال السينمائية المنتظرة، بالإضافة إلى مسلسل "220 يوم"، الذي تنتظر عرضه في وقت لاحق. كما أكدت عايدة أنها تسعى دائمًا لاختيار أدوار متنوعة تمثل إضافة لمسيرتها الفنية ولتقديم تجربة جديدة للمشاهد.

لا شك أن عايدة رياض تتمتع بمسيرة فنية طويلة ومميزة، حيث قدمت العديد من الأدوار البارزة في السينما والتلفزيون، ونجحت في ترك بصمة واضحة في الأعمال التي شاركت فيها. ومن خلال أدائها الاستثنائي، أثبتت أنها واحدة من أبرز الفنانات في الساحة الفنية المصرية.

مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويعد من أضخم الإنتاجات الدرامية التي ستشهدها رمضان 2025.