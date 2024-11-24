طرق مفضلة في تنظيف الأثاث المنجد وإزالة البقع عن قماشه.. جربيها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 03:57 صباحاً - طرق مبتكرة لتنظيف الأثاث المنجد وإزالة البقع العنيدة

يعتبر الأثاث المنجد جزءًا أساسيًا من ديكور المنزل، لذا يعتبر الحفاظ على نظافته وخلوه من البقع أمرًا ضروريًا لجعل بيئتك جذابة ومريحة. لكن، كيف يمكنك تنظيف الأثاث المنجد بشكل فعّال دون التسبب في تلفه؟ في هذه المقالة، سنقدّم لك بعض الحيل والنصائح التي يمكنك تجربتها للحصول على أفضل نتائج.

التنظيف الدوري والتخلص من الغبار

قبل التحدث عن إزالة البقع، من المهم أن نؤكد على أهمية التنظيف الدوري للأثاث المنجد من الغبار والأوساخ:

استخدم المكنسة الكهربائية مع الفرشاة الناعمة لتنظيف الأقمشة بشكل لطيف.

قم بتنظيف الأطراف والزايا والأماكن التي يصعب الوصول إليها بانتظام.

استعمل قطعة قماش نظيفة وجافة لتلميع أي بقع غبار بسيطة على السطح.

كيفية إزالة البقع الشائعة

تختلط البقع المختلفة بالأثاث المنجد، سواء كانت بقع طعام أو سوائل أو غير ذلك. إليك بعض الطرق المنزلية الفعّالة لإزالتها:

بقع القهوة والشاي: اخلط ملعقة صغيرة من سائل جلي الصحون مع كوب من الماء الفاتر، واغمس قطعة قماش نظيفة في الخليط وامسح البقع بلطف.

اخلط ملعقة صغيرة من سائل جلي الصحون مع كوب من الماء الفاتر، واغمس قطعة قماش نظيفة في الخليط وامسح البقع بلطف. بقع الزيت والشحوم: رش كمية قليلة من نشا الذرة على البقعة واتركها لمدة 15 دقيقة، ثم نظفها بمكنسة كهربائية.

رش كمية قليلة من نشا الذرة على البقعة واتركها لمدة 15 دقيقة، ثم نظفها بمكنسة كهربائية. بقع الحبر: استخدم فرشاة أسنان ناعمة واغمسها في كحول الأيزوبروبيل، واغسل البقعة بحركة دائرية لطيفة دون فرك مفرط.

استخدم فرشاة أسنان ناعمة واغمسها في كحول الأيزوبروبيل، واغسل البقعة بحركة دائرية لطيفة دون فرك مفرط. بقع الشوكولاتة وصوص الطماطم: قم بمزج ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع ملعقة كبيرة من الماء الدافئ. استخدم قطعة قماش قطنية مبللة بهذا المزيج لمسح البقعة بحذر.

نصائح للحفاظ على الأثاث المنجد بشكل دائم

لضمان بقاء الأثاث المنجد في أفضل حالة ممكنة لفترة طويلة، اتبع هذه النصائح:

تفادى وضع الأثاث في مناطق معرضة لأشعة الشمس المباشرة لمنع تلاشي الألوان.

احرص على عدم تناول الأطعمة أو المشروبات على الأثاث المنجد للحد من احتمالات حدوث البقع.

قم بتدوير الوسائد بشكل دوري لمنع تراكم الأوساخ على جانب واحد.

تجربة هذه النصائح والطرق المنزلية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على جمال ونظافة أثاثك المنجد بشكل فعّال وبدون جهد كبير. جربيها، وستلاحظ الفرق بنفسك!