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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي كان ضعيف ولم يشهد فرص كثيرة على المرميين.

جمال عبد الحميد: ناصر منسي "بديل سوبر"

وقال "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الجميع كان يتوقع انتصار الزمالك واعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز".

وأضاف: "الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام المصري البورسعيدي، واللقاء لم يشهد ألا فرصتين أحدهما للأبيض، والآخرى لأبناء المدينة الباسلة التي جاء منها هدف اللقاء الوحيد".

واختتم: "ناصر منسي لاعب رائع ولكني كنت أفضل وجوده على مقاعد البدلاء والدفع بسيف الدين الجزيري ومشاركته في الشوط الثاني من أجل تسجيل الأهداف كما حدث خلال اللقاءت الماضية سواء في الدوري الممتاز أو في كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي