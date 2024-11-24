نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن فوز تعثر الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

هشام حنفي: الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الزمالك فاز على الأهلي بنفس القائمة، وجوميز يقود الفريق بشكل خاطئ".

وأضاف: "دفاع الزمالك اعتمدوا عفى بعض في هدف المصري، عمر جابر كان من الممكن أن يشتت كرة هدف المصري ولكنه اعتمد على عواد الذي أخطأ في عدم التصدي لها".

وأكمل: "غياب وسام أبو علي فرق بشكل كبير مع الأهلي ضد الاتحاد السكندري، وركلة جزاء حسين الشحات أمام الاتحاد السكندري صحيحة وتحية لحكام الفار".

واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد السكندري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي بسبب لمسة يد على يحيي عطية الله".