نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: خسارة الزمالك أمام المصري مستحقة وهذا الثلاثي لا يصلح للقلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق إن خسارة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي اليوم السبت بهدف دون رد مستحقة.

محمد صلاح: خسارة الزمالك أمام المصري مستحقة وهذا الثلاثي لا يصلح للقلعة البيضاء

أضاف صلاح خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" هناك لاعبين في الزمالك لا يستحقون ارتداء قميص نادي الزمالك".

وواصل:" مصطفي شلبي وميشالاك وزياد كمال لا يستحقون اللعب لنادي الزمالك ومستواهم ليس على قدر القميص الابيض".

وأكمل:" الزمالك يستحق الخسارة أمام المصري ولم يقدم أداء جيد وسكواد الفريق الحالي ضعيف".

واختتم نجم الزمالك حديثه قائلًا:" جوميز المدير الفني للزمالك أخطأ في الدفع بشيكابالا أساسيا في اللقاء".