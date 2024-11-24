نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد مرتجي استفسر عن لائحة مكافآت كأس العالم للأندية باجتماع فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، استفسر خلال الاجتماع الأخير للفيفا لبطولة كأس العالم للأندية، عن لائحة مكافآت البطولة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتجي تلقى إجابة خلال اجتماع كونفرانس، بأنه لم يتم تحديد أي لوائح لمكافآت البطولة حتى هذه اللحظة".

أمير هشام: نزلة برد شديدة وراء غياب الخطيب عن مقر النادي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، غاب عن التواجد داخل مقر النادي بالفترة الماضية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "غياب الخطيب عن مقر النادي الفترة الأخيرة، جاء بسبب تعرضه لنزلة برد شديد وهي السبب في غيابه".