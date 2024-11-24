الرياضة

سيد معوض: المقارنة بين وسام أبو علي وكهربا "ظالمة"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عندما يستبعد لاعب من التشكيل يبعده بصورة كبيرة.

سيد معوض: المقارنة بين وسام أبو علي وكهربا "ظالمة"

وقال "معوض" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "غياب وسام أبو علي عن لقاء والاتحاد السكندري، أثر سلبيا على الأحمر".

وأضاف: "المقارنة بين وسام أبو علي وكهربا ظالمة، خاصة وأن الأول يشارك بصفة مستمرة في المباريات عكس الأخير".

واختتم: "مارسيل كولر عندما يبعد لاعب عن التشكيل الأساسي، يبعده بشكل كبير مثلما حدث مع بيرسي تاو ورضا سليم"

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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