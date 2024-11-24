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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عندما يستبعد لاعب من التشكيل يبعده بصورة كبيرة.

سيد معوض: المقارنة بين وسام أبو علي وكهربا "ظالمة"

وقال "معوض" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "غياب وسام أبو علي عن لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، أثر سلبيا على الأحمر".

وأضاف: "المقارنة بين وسام أبو علي وكهربا ظالمة، خاصة وأن الأول يشارك بصفة مستمرة في المباريات عكس الأخير".

واختتم: "مارسيل كولر عندما يبعد لاعب عن التشكيل الأساسي، يبعده بشكل كبير مثلما حدث مع بيرسي تاو ورضا سليم"