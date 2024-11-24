الخارجية تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن المالدوفي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:01 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة ماجد المنصوري، مدير إدارة رعايا الأجانب في وزارة الخارجية أن الوزارة تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المالدوفية “زفي كوغان” وأنها على تواصل مع أسرته، وتقدم كافة أشكال الدعم اللازمة لها.كما أشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مالدوفا في أبوظبي في هذا الصدد.

وبحسب “وام”، أكد سعادته أن وزارة الداخلية تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة في البحث عنه، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة في الدولة تقوم بعمليات البحث والتحري فور ورود البلاغ، كما دعا الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.