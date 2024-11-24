نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد: انخفاض كبير في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، خصوصًا في ساعات الليل.

ويُتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة، مما قد يؤثر على رؤية السائقين.

فرص الأمطار وانخفاض الحرارة

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن فرص تساقط الأمطار موجودة على السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا.

زيادة سرعة الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وأشارت إلى أن الرياح ستزداد سرعتها اليوم لتصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد من شدة الإحساس بالبرودة، كما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأمواج 5 أمتار، بينما ستكون في البحر الأحمر أعلى من 4 أمتار.

نصائح للمواطنين

نصحت غانم المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية طوال الأسبوع، خاصةً مع التغيرات الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أن هذه التقلبات هي جزء طبيعي من فصل الخريف، وتُعتبر دلالة على اقتراب فصل الشتاء.

توقعات الطقس لبقية اليوم

بشكل عام، من المتوقع أن يشهد اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة مع زيادة في سرعة الرياح التي قد تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق.