نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة حتى الجمعة 29 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس من الأحد 24 نوفمبر 2024 وحتى الجمعة 29 نوفمبر 2024.

تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ونشاطًا قويًا للرياح، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار على مختلف المناطق.

ملامح الطقس في الأيام المقبلة

1. انخفاض درجات الحرارة:

ستنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية على معظم الأنحاء.

على معظم الأنحاء. الأجواء ستكون مائلة للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وباردة ليلًا على جميع المناطق.

2. نشاط الرياح:

تتسبب الرياح النشطة في زيادة الإحساس بالبرودة.

تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

3. اضطراب الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يتراوح بين 4-6 أمتار ، مما يعطل الأنشطة البحرية.

ارتفاع الأمواج يتراوح بين ، مما يعطل الأنشطة البحرية. البحر الأحمر: الأمواج تتراوح بين 3-4 أمتار.

ينصح بتعليق كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين.

4. سقوط الأمطار:

أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة متوقعة على: السواحل الشمالية. وسط سيناء. مدن القناة والوجه البحري. قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .



درجات الحرارة المتوقعة اليوم (الأحد 24 نوفمبر 2024):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

22 درجة مئوية. السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

20 درجة مئوية. شمال الصعيد: 24 درجة مئوية.

24 درجة مئوية. جنوب الصعيد: 29 درجة مئوية.

إرشادات لمواجهة الطقس البارد:

ارتداء الملابس الشتوية: يُنصح بارتداء ملابس ثقيلة خاصة في الصباح الباكر وأوقات الليل. الحماية من الأتربة: يُفضل ارتداء الكمامات، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية. الابتعاد عن المخاطر: تجنب التواجد بجوار اللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة خلال الرياح القوية. تجنب الأنشطة البحرية: نظرًا لاضطراب البحرين المتوسط والأحمر.

أسباب التغيرات الجوية: