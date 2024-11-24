انطلاق التجديف من أجل مصر للترويج للسياحة الرياضية

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رياض - احمد صلاح - في إطار تكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واستراتيجية الوزارة بتنويع المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز هذا التنوع وتطويره والترويج له، شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في رعاية مشروع "التجديف من أجل مصر 2024"، الذي يقوم خلاله المجدف الهولندي المحترف والمشهور "روب فان دير آر" برحلة تجديف لمدة أسبوع بمجرى نهر النيل، بدءًا من بني سويف وصولاً إلى القاهرة.

أهداف مشروع "التجديف من أجل مصر 2024"

ويهدف هذا المشروع إلى تسليط الضوء على جمال مصر وتراثها الطبيعي والثقافي المتميز، بالإضافة إلى الترويج لمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على نهر النيل.

دور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ومن جانبه، أشار السيد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعاون مع سفارات الدول الأجنبية بمصر، ولا سيما في الفعاليات والأحداث التي تلقي الضوء على المقصد السياحي المصري والترويج لمقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة والمختلفة. لافتًا إلى أن هذه النوعية من الأحداث تخاطب شريحة من المهتمين بمنتج السياحة الرياضية بصفة عامة ومنتج سياحة المغامرات بصفة خاصة، كما أنها تتماشى مع الاستراتيجية الترويجية للهيئة التي تهدف إلى الترويج لمقومات مصر السياحية، علاوة على الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة في التعاون مع المؤسسات الخيرية.

تعاون مع سفارة هولندا ومؤسسة مجدي يعقوب