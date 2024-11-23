انت الأن تتابع خبر من غير ريجيم ولا رياضة.. ورق الغار معجزة سيجعل بطنك مسطحا وشعرك كالحرير.. طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورق الغار” ورق اللورا” من الأعشاب التي يتم استخدامها في الطهي، مع إضافة نكهة جذابة للطعام، لكن هناك العديد من الاستخدامات الهامة التي يغفل عنها الكثيرين، ومن ضمن هذه الاستخدامات هو إنقاص الوزن، وأيضا صباغة الشعر والتخلص من الشيب المبكر.

كيفية تحضير مشروب ورق الغار “ورق اللورا” للتخلص من الوزن الزائد

من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثيرين، مشكلة السمنة وزيادة الوزن، ولهذا سنوضح لكم طريقة تحضير مشروب ورق الغار الذي يساعدك على إنقاص وزنك:

إحضار كمية من ورق اللورا.

كوب من الماء.

ليمونة واحدة.

قرنفل.

كيفية تجهيز مشروب ورق الغار “ورق اللورا”

إحضار كمية من ورق الغار ثم نقوم بغسلها جيدا ووضعها داخل وعاء مناسب.

ثم ضعي الماء عليها ورفعها على النار حتى الغليان.

بعد إتمام عملية الغلي، قومي بوضع المشروب في كوب مناسب مع إضافة بعض من عيدان القرنفل، مع عصرة صغير من الليمون، مع تغطيته لكي تتناوله في الصباح الباكر.

لا بد من المداومة على تناوله حتى تحصل على النتيجة المرضية بعد شهر واحد بإذن الله.

كيفية تحضير ورق الغار”ورق اللورا” للشعر

لا بد من تحضير المكونات التالية:

ورق غار.

كوب ماء.

ملعقة زيت زيتون وزيت جرجير.

طريقة تحضير ورق الغار للشعر