انت الأن تتابع خبر خلطة سحرية من السماء من القرنفل والليمون.. ضعيها في هذا المكان قبل النوم ومش هتصدقي اللي هيحصل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الحشرات واحدة من اكثر الامور المزعجة التي يمكن ان تتسبب في عدم الرغبة في التواجد في المنزل، حيث ان وجود حشرات في المنزل يعني عدم نظافته بشكل كامل، وفي حالة الرغبة في القضاء على تلك الحشرات فإن استخدام المبيدات الحشرية يمكن ان يتسبب في مشاكل في التنفس للافراد الذين يعانون من الحساسية، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التخلص من الحشرات التي توجد يف المنزل

مكونات خلطة القضاء على الحشرات

ليمونة واحدة كبيرة.

كمية مناسبة من القرنفل.

زيت عطري.

طريقة عمل خلطة القضاء على الحشرات