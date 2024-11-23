انت الأن تتابع خبر خلطة سحرية من السماء من القرنفل والليمون.. ضعيها في هذا المكان قبل النوم ومش هتصدقي اللي هيحصل!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الحشرات واحدة من اكثر الامور المزعجة التي يمكن ان تتسبب في عدم الرغبة في التواجد في المنزل، حيث ان وجود حشرات في المنزل يعني عدم نظافته بشكل كامل، وفي حالة الرغبة في القضاء على تلك الحشرات فإن استخدام المبيدات الحشرية يمكن ان يتسبب في مشاكل في التنفس للافراد الذين يعانون من الحساسية، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التخلص من الحشرات التي توجد يف المنزل
مكونات خلطة القضاء على الحشرات
- ليمونة واحدة كبيرة.
- كمية مناسبة من القرنفل.
- زيت عطري.
طريقة عمل خلطة القضاء على الحشرات
- في اول خطوة قومي بإحضار ليمونة واحدة كبيرة مع تقطيعها إلى اربعة إربع بالتساوي، ثم قومي بإحضار القرنفل مع البدء في غرسة في الليمون بطريقة افقية، لتكون رأس القرنفل متوجة إلى الاعلى، ثم قومي بإضافة بعض القطرات من اي نوع من انواع الزيوت العطرية المرغوبة سواء كان زيت النعناع او زيت اللافندر او اي نوع آخر من انوع الزيوت العطرية، ثم قومي بإحضار كل ربع من الليمون ووضعه في غرفة مختلفة في الشقة لجنب ذهاب الحشرات اليها، وبعد ترك الليمون في تلك الغرف سوف تلاحظين اختفاء الحشرات نهائيًا، ويمكن تكرار تلك الطريقة مرة يوميًا لإضافة رائحة مميزة إلى المنزل.